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Министры обороны США и Эстонии обсудили Россию

В Пентагоне сообщили, что министр обороны США Марк Эспер отметил приверженность прибалтийской республики "сдерживанию агрессии со стороны России"

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Главы военных ведомств США и Эстонии Марк Эспер и Юри Луйк обсудили на состоявшихся во вторник в Вашингтоне переговорах ситуацию в сфере безопасности в Прибалтике, а также отношения с Россией. Об этом говорится в обнародованном письменном заявлении пресс-секретаря военного ведомства США Алиссы Фарах.

"Они обсудили общую заинтересованность в будущем НАТО и вопросы безопасности, в том числе Россию", - сообщается в документе, где также утверждается, что Москва "представляет непосредственную угрозу для государств Балтии".

"Министр [обороны США] похвалил твердую приверженность Эстонии сдерживанию агрессии со стороны России, укреплению альянса НАТО и продвижению наших общих интересов", - отметили в Пентагоне.

Как заявлял ранее МИД РФ, насаждение в обществе западных стран образа "российского агрессора" и сообщения о якобы существующей угрозе безопасности стран НАТО из Калининграда служат оправданием увеличению военного бюджета альянса. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва не раз выражала опасения в связи с усилением военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

В октябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной, поскольку "НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе". В связи с этим, по его словам, РФ вынуждена принимать ответные меры оборонительного характера, наращивая потенциал своих войск и осуществляя их плановое перевооружение.

Теги
ЭстонияСШАРоссияЭспер, Марк
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