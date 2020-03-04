ABC: Блумберг победил по итогам кокусов в Американском Самоа

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка, демократ Майкл Блумберг победил по итогам собраний партийных активистов в Американском Самоа - заморской территории США. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.

По ее данным, о победе миллиардера Блумберга стало известно по результатам обработки 100% избирательных бюллетеней. Таким образом Блумберг впервые заручился поддержкой делегатов, которые направятся на национальный съезд Демократической партии. Всего от Американского Самоа будут выдвинуты шесть делегатов.

Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, проходят во вторник в 14 штатах - Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии и одной заморской территории США - Американском Самоа. Этот этап предвыборной гонки назван "супервторником", поскольку от итогов голосования в этот день зависит судьба 1345 мандатов - более трети от общего числа на предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезде демократов, где для победы в первом туре претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов.