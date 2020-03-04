{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Египте казнили одного из самых опасных террористов

Смертный приговор Хишаму Ашмауи приведен в исполнение 4 марта

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Боевик Хишам Ашмауи, давно числившийся в списке наиболее опасных террористов Египта, казнен в среду в одной из тюрем страны. Об этом говорится заявлении, размещенном в Facebook на странице официального представителя ВС арабской республики полковника Тамера Рифаи.

"Смертный приговор террористу Хишаму Ашмауи приведен в исполнение сегодня утром", - отмечается в нем.

Ашмауи и еще свыше 200 обвиняемых проходили по "делу "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима") - египетской экстремистской сети, которая после вождения в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сменила название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Им инкриминировалась причастность к 54 преступлениям и терактам, включая расправы над сотрудниками полиции, неудавшееся покушение на экс-главу МВД Египта Мухаммеда Ибрагима и убийство генпрокурора страны Хишама Бараката, а также теракты против объектов правоохранительных органов, в том числе в Каире и Южном Синае, госучреждений, церквей и мечетей. В результате этих акций погибли десятки полицейских, в том числе высокопоставленных офицеров, и гражданских, а более 300 человек получили ранения.

Подсудимых обвинили в создании и участии в террористической структуре с целью подрыва конституционного строя, связях с иностранной организацией, в частности, с радикальным палестинским движением ХАМАС, а также военизированными ячейками запрещенной и признанной террористической в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, нападениях на инкассаторские машины и разбои.

О казни Ашмауи сообщалось еще 24 февраля, но позднее эти сведения опровергли его адвокаты. Окончательные смертные приговоры террористу и еще 36 его подельникам были вынесены 2 марта. Военный трибунал также приговорил еще 61 фигуранта дела к пожизненному заключению (25 лет в Египте), а остальных - к лишению свободы на сроки от 5 до 15 лет. В отношении 22 обвиняемых уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью.

Наиболее опасный террорист

Власти Египта давно рассматривали Ашмауи как одного из наиболее опасных террористов. Бывший боец спецназа египетской армии "Ас-Саика" ("Молния") поступил на службу в 1996 году, однако в 2007 году был отстранен от нее за радикальные взгляды. Позднее попал под влияние одной из такфиристских групп и сформировал в Каире экстремистскую ячейку "Ансар Бейт аль-Макдис", которая затем примкнула к ИГ.

В 2013 году он перебрался в Турцию, а оттуда в Сирию, где воевал на стороне экстремистов против войск Башара Асада, однако с началом народных выступлений летом того же года, приведших к свержению ставленника исламистов президента Египта Мухаммеда Мурси, вернулся на родину и участвовал в протестах "Братьев-мусульман", которые неоднократно приводили к насилию и беспорядкам.

Затем боевик скрывался в районе города Дерна в Ливии, где организовал тренировочный лагерь ИГ, однако позднее откололся от группировки и основал ливийское крыло организации "Аль-Мурабитун" (связана с "Аль-Каидой"). В октябре 2018 года он был взят в плен бойцами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в Дерне, а 30 мая 2019 года экстрадирован в Египет.

На родине Ашмауи уже заочно был приговорен к смертной казни за атаку в Эль-Фарафре - нападение на армейский опорный пункт, совершенное в середине июля 2014 года в 100 км от города Эль-Фарафра на границе провинции Новая Долина (630 км к юго-западу от Каира), в результате которой погибли 22 солдата. Кроме того, он считается одним из организаторов совершенной в октябре 2017 года к юго-западу от Каира скоординированной атаки, в результате которой были убиты 16 силовиков, в том числе 11 офицеров.

Его также считают причастным и к расстрелу 26 мая 2017 года в провинции Эль-Минья автобусов с коптами, ехавшими на экскурсию в монастырь. Тогда погибли 29 человек, в том числе дети, а ответственность за эту вылазку взяло на себя ИГ.

Теги
СирияТурцияЕгипетЛивияАсад, Башар ХафезМурси, МухаммедХафтар, Халифа
Реклама на ТАСС
Вучич заявил, что Сербия стала многократно сильнее благодаря "Панцирю-С1"
Первая партия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса была доставлена в Белград 22 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС