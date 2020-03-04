В Египте казнили одного из самых опасных террористов

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Боевик Хишам Ашмауи, давно числившийся в списке наиболее опасных террористов Египта, казнен в среду в одной из тюрем страны. Об этом говорится заявлении, размещенном в Facebook на странице официального представителя ВС арабской республики полковника Тамера Рифаи.

"Смертный приговор террористу Хишаму Ашмауи приведен в исполнение сегодня утром", - отмечается в нем.

Ашмауи и еще свыше 200 обвиняемых проходили по "делу "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима") - египетской экстремистской сети, которая после вождения в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сменила название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Им инкриминировалась причастность к 54 преступлениям и терактам, включая расправы над сотрудниками полиции, неудавшееся покушение на экс-главу МВД Египта Мухаммеда Ибрагима и убийство генпрокурора страны Хишама Бараката, а также теракты против объектов правоохранительных органов, в том числе в Каире и Южном Синае, госучреждений, церквей и мечетей. В результате этих акций погибли десятки полицейских, в том числе высокопоставленных офицеров, и гражданских, а более 300 человек получили ранения.

Подсудимых обвинили в создании и участии в террористической структуре с целью подрыва конституционного строя, связях с иностранной организацией, в частности, с радикальным палестинским движением ХАМАС, а также военизированными ячейками запрещенной и признанной террористической в стране исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки, нападениях на инкассаторские машины и разбои.

О казни Ашмауи сообщалось еще 24 февраля, но позднее эти сведения опровергли его адвокаты. Окончательные смертные приговоры террористу и еще 36 его подельникам были вынесены 2 марта. Военный трибунал также приговорил еще 61 фигуранта дела к пожизненному заключению (25 лет в Египте), а остальных - к лишению свободы на сроки от 5 до 15 лет. В отношении 22 обвиняемых уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью.

Наиболее опасный террорист

Власти Египта давно рассматривали Ашмауи как одного из наиболее опасных террористов. Бывший боец спецназа египетской армии "Ас-Саика" ("Молния") поступил на службу в 1996 году, однако в 2007 году был отстранен от нее за радикальные взгляды. Позднее попал под влияние одной из такфиристских групп и сформировал в Каире экстремистскую ячейку "Ансар Бейт аль-Макдис", которая затем примкнула к ИГ.

В 2013 году он перебрался в Турцию, а оттуда в Сирию, где воевал на стороне экстремистов против войск Башара Асада, однако с началом народных выступлений летом того же года, приведших к свержению ставленника исламистов президента Египта Мухаммеда Мурси, вернулся на родину и участвовал в протестах "Братьев-мусульман", которые неоднократно приводили к насилию и беспорядкам.

Затем боевик скрывался в районе города Дерна в Ливии, где организовал тренировочный лагерь ИГ, однако позднее откололся от группировки и основал ливийское крыло организации "Аль-Мурабитун" (связана с "Аль-Каидой"). В октябре 2018 года он был взят в плен бойцами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в Дерне, а 30 мая 2019 года экстрадирован в Египет.

На родине Ашмауи уже заочно был приговорен к смертной казни за атаку в Эль-Фарафре - нападение на армейский опорный пункт, совершенное в середине июля 2014 года в 100 км от города Эль-Фарафра на границе провинции Новая Долина (630 км к юго-западу от Каира), в результате которой погибли 22 солдата. Кроме того, он считается одним из организаторов совершенной в октябре 2017 года к юго-западу от Каира скоординированной атаки, в результате которой были убиты 16 силовиков, в том числе 11 офицеров.

Его также считают причастным и к расстрелу 26 мая 2017 года в провинции Эль-Минья автобусов с коптами, ехавшими на экскурсию в монастырь. Тогда погибли 29 человек, в том числе дети, а ответственность за эту вылазку взяло на себя ИГ.