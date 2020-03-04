В Молдавии социалисты начали переговоры о коалиции с бывшей партией Плахотнюка

КИШИНЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) начнет переговоры с оппозиционной Демократической партией Молдовы (ДПМ) по формированию коалиции в парламенте, где они контролируют большинство депутатов. Такое решение было принято на Республиканском совете Соцпартии в среду.

"Республиканский совет ПСРМ принял решение начать переговоры о создании коалиции с ДПМ", - информирует пресс-служба партии.

В ней отметили, что правительство Иона Кику сегодня лишено политической поддержки со стороны парламента, так как бывшие партнеры ПСРМ из проевропейского блока Acum добиваются роспуска законодательного органа и проведения досрочных выборов. "Они не ответили на многочисленные призывы вернуться к диалогу и вместе найти консенсус, который приведет к необходимой политической стабильности", - уточняется в сообщении.

Кику был выдвинут на пост премьера поддерживающим ПСРМ президентом страны Игорем Додоном в ноябре прошлого года. Программу и состав правительства одобрила Соцпартия при поддержке демократов. Так как правящая коалиция не была создана, кабинет Кику был объявлен миноритарным и техническим. Большую часть постов в нем заняли советники главы государства.