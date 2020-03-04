ЕК представила закон о климате, призванный сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в среду представила закон о климате, который должен сделать Евросоюз климатически нейтральным к 2050 году. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия предлагает закрепить в законодательстве политическое обязательство ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году, чтобы защитить планету и наших людей. Европейский закон о климате устанавливает цель на 2050 год и направление движения для всей политики ЕС, а также обеспечивает предсказуемость для государственных органов, бизнеса и граждан", - отмечается в нем.

Как поясняется в документе, "в соответствии с европейским законом о климате Еврокомиссия предлагает юридически обязывающий целевой показатель чистого нулевого выброса парниковых газов к 2050 году". "Институты ЕС и государства-члены должны коллективно принять необходимые меры на уровне ЕС и на национальном уровне для достижения этой цели", - подчеркивается в нем.

Еврокомиссия с сегодняшнего дня приступает к публичным консультациям по будущему европейскому климатическому закону. "Благодаря этим консультациям общественность будет вовлечена в совместную разработку этого инструмента", - говорится в заявлении ЕК.

Климатический нейтральный Евросоюз к 2050 году - главный приоритет Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая объявила о своем намерении еще до утверждения ее должности.