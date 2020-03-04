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Выборы президента США - 2020

NYT: Сандерс продолжает лидировать на праймериз демократов в Калифорнии

По данным издания, к настоящему моменту обработан примерно 81% бюллетеней

ТАСС, 4 марта. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс удерживает лидерство на первичных выборах (праймериз) демократов в американском штате Калифорния. Такой прогноз в среду представила газета The New York Times.

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По данным издания, к настоящему моменту обработан примерно 81% бюллетеней. Согласно этим промежуточным результатам, Сандерс заручился поддержкой 33,1% избирателей. Его ближайшего преследователя - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - поддерживают около 24,2% жителей этого штата. NBC уточняет, что политики таким образом гарантированно получают по 87 и 54 голосов делегатов от штата соответственно.

Вместе с ними за победу на праймериз в Калифорнии борются бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (14,7%), сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (12,1%) и член Палаты представителей Тулси Габбард (0,7%). Всего от Калифорнии на съезд демократов поедут 415 делегатов. Это значительно больше, чем от любого другого американского штата.

3 марта в США проводится "супервторник". В этот день отбирают делегатов на партийные съезды в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов.

По оценке агентства Associated Press, Байден одержал победу уже в восьми штатах - Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. Сандерс победил в штатах Вермонт, Колорадо и Юта. Исход голосования в штатах Мэн и Техас пока не решен.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

Теги
СШАСандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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