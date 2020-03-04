Суд в Латвии начал рассматривать жалобу на отстранение Нила Ушакова от должности мэра Риги

РИГА, 4 марта. /ТАСС/. Административный районный суд в среду приступил к рассмотрению иска, поданного депутатом Европарламента от Латвии Нилом Ушаковым, который обжаловал решение министра охраны окружающей среды и регионального развития республики Юриса Пуце о своем отстранении от должности мэра Риги, которую он прежде занимал почти 10 лет. Об этом сообщает местное информагентство LETA.

На первом заседании суда представители Ушакова потребовали замены судьи Айги Путнини, мотивировав это тем, что она ранее работала в Минрегионов страны. Как отметил представляющий экс-мэра Риги юрист Гатис Гайлумс, связь Путнини с Минрегионов ставит под сомнение возможность объективного решения в этом судебном разбирательстве. В ответ на это сама судья указала, что работала в министерстве четыре года назад, поэтому сомнений в ее объективности быть не может. Отклонив требование юристов Ушакова, Административный районный суд приступил к рассмотрению дела, указывает агентство.

О начале судебного разбирательства сообщил и сам бывший столичный градоначальник. "Смотрите - я сужусь с министром Пуце и его министерством, так как он год назад принял абсолютно противозаконное решение о моем отстранении с должности мэра Риги. Знаете, кого назначили судьей по этому делу? Судью, которая еще четыре года назад сама работала в министерстве вместе с теми самыми коллегами, с которыми я сейчас сужусь", - написал Ушаков в своем Facebook.

"Скажите, в каком еще правовом государстве такое возможно? Сегодня было первое заседание суда, адвокаты потребовали замены судьи. Но судья решила, что никакого конфликта интересов нет", - добавил политик.

В официальном правительственном вестнике Latvijas Vēstnesis 5 апреля прошлого года было опубликовано распоряжение Пуце об отставке Ушакова с должности мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме" в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде.

Ушаков стал депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая прошлого года, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника.