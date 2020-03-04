Зеленский предложил Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром страны. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента.

"Проект постановления о назначении Шмыгаля Д. А. премьер-министром Украины", - гласит название документа.

Ранее парламент Украины проголосовал за отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны, что также повлекло отставку всего состава кабинета министров. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьером, министра развития общин и территорий Украины.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Занимался предпринимательством. С 2009 начал карьеру на государственной службе. Был помощником губернатора Львовской области, занимал пост начальника главного управления экономики Львовской облгосадминистрации. После 2014 года работал заместителем областного управления налоговой службы в области. В январе 2018 года Шмыгаль занял пост директора Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковой области - крупнейшего в регионе производителя электроэнергии, принадлежащего холдингу украинского бизнесмена Рината Ахметова. С 1 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Шмыгаля главой Ивано-Франковской облгосадминистрации, а 4 февраля этого года - вице-премьером - министром развития общин и территорий.