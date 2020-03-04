МИД Украины осудил поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в Крым. Соответствующее заявление опубликовала в среду пресс-служба украинского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что действия сицилийской делегации нарушают украинское законодательство и нормы международного права, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом МИД предупредил о правовой ответственности за нарушение украинского порядка въезда и выезда из Крыма.

В понедельник делегация из Италии, в составе которой шесть человек, представляющих ряд муниципалитетов Сицилии, прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Ее интересует сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства с властями Симферополя и Евпатории. Делегация также намерена ознакомится с достопримечательностями Крымского полуострова, посетить Ялту и Ливадийский дворец. Визит продлится до 6 марта.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.