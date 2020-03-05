Крупный оружейный арсенал боевиков обнаружили в сирийской провинции Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 5 марта. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие обнаружили недалеко от города Кафр-Джум в провинции Алеппо брошенный боевиками при отступлении крупный склад боеприпасов, в том числе производства западных стран. Там действовала тренировочная база террористов, а на территории бывшей швейной фабрики кустарным путем изготовлялось вооружение.

Кафр-Джум находится близ шоссе, соединяющего города Алеппо и Хама. На складе, принадлежавшем экстремистской группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), хранились гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти. Многие изделия имеют маркировку на английском, турецком и других языках. Особое внимание привлек образец, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, который используют страны НАТО.

"Скорее всего, это Stinger, очень похож на Stinger", - сообщил журналистам один из сирийских военных, осматривавших склад. Найденное оружие будет задокументировано, в том числе для того, чтобы установить его происхождение.

Рядом с арсеналом располагался учебный центр террористов со стрельбищем и полосой препятствий. Как отмечают сирийские военные, стрелять там учили не только из автоматов, но и из артиллерийских орудий, которые, вероятно, производили рядом, на швейной фабрике. В ее цехах обнаружены гаубицы, сделанные из труб для буровых установок, и заготовки для боеприпасов.

Швейную фабрику планируют восстановить. "До войны мы работали в основном на экспорт, наши ткани знали во всех модных домах Европы, на предприятии насчитывалось около 200 сотрудников. В 2007 году мы как раз закончили переоборудование - все станки были новые, но в 2011 году боевики захватили это место, разграбили абсолютно все. Сейчас мы начинаем с нуля. Но сможем приступить к работе, когда энергоснабжение восстановим, пока даже света нет", - рассказал директор фабрики Оддах Самман.