{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупный оружейный арсенал боевиков обнаружили в сирийской провинции Алеппо

На складе хранились гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти

АЛЕППО /Сирия/, 5 марта. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие обнаружили недалеко от города Кафр-Джум в провинции Алеппо брошенный боевиками при отступлении крупный склад боеприпасов, в том числе производства западных стран. Там действовала тренировочная база террористов, а на территории бывшей швейной фабрики кустарным путем изготовлялось вооружение.

Кафр-Джум находится близ шоссе, соединяющего города Алеппо и Хама. На складе, принадлежавшем экстремистской группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), хранились гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти. Многие изделия имеют маркировку на английском, турецком и других языках. Особое внимание привлек образец, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, который используют страны НАТО.

"Скорее всего, это Stinger, очень похож на Stinger", - сообщил журналистам один из сирийских военных, осматривавших склад. Найденное оружие будет задокументировано, в том числе для того, чтобы установить его происхождение.

Рядом с арсеналом располагался учебный центр террористов со стрельбищем и полосой препятствий. Как отмечают сирийские военные, стрелять там учили не только из автоматов, но и из артиллерийских орудий, которые, вероятно, производили рядом, на швейной фабрике. В ее цехах обнаружены гаубицы, сделанные из труб для буровых установок, и заготовки для боеприпасов.

Швейную фабрику планируют восстановить. "До войны мы работали в основном на экспорт, наши ткани знали во всех модных домах Европы, на предприятии насчитывалось около 200 сотрудников. В 2007 году мы как раз закончили переоборудование - все станки были новые, но в 2011 году боевики захватили это место, разграбили абсолютно все. Сейчас мы начинаем с нуля. Но сможем приступить к работе, когда энергоснабжение восстановим, пока даже света нет", - рассказал директор фабрики Оддах Самман.

Теги
Сирия
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Трамп: расследование в отношении Байдена на Украине повлияет на президентскую гонку в США
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело по заявлению бывшего генерального прокурора страны Виктора Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Байдена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС