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В Молдавии задержали руководителей Нацбанка

Следственные действия проводятся в рамках расследования хищения из банков страны €1 млрд

КИШИНЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло подписал постановление о задержании ряда бывших и нынешних руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) в рамках расследования хищения из банков страны €1 млрд. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

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"В постановлении указаны бывший председатель Нацбанка Дорин Дрэгуцану, бывшая заместитель главы этого учреждения Эмма Тэбырцэ и нынешние вице-председатели Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу", - сказала Виеру. По ее словам, в четверг в НБМ проводятся следственные мероприятия.

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Молдавия
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