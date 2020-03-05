Путин и глава Евросовета обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Идлибе

"Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряженности в Идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований, - говорится в сообщении. - В этом контексте Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза".

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Идлибе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

В Кремле добавили, что во время разговора особое внимание было уделено гуманитарным вопросам. Стороны условились о продолжении контактов.

Беседа состоялась перед переговорами Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Кремле. В начале встречи с турецким лидером президент РФ заявил о необходимости лично обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы она не разрушала российско-турецкие отношения.

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных и заявил, что сирийская армия не знала о месте их нахождения. Кроме того, по его словам, "за это время пострадали и сирийские военнослужащие, у сирийской армии серьезные потери". Президенты договорились начать переговоры с глазу на глаз, а потом, при необходимости, подключить к ним делегации двух стран.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.