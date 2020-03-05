{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и глава Евросовета обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Идлибе

Шарль Мишель также сообщил о мерах по предотвращению нелегальной миграции в Евросоюз

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Идлибе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряженности в Идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований, - говорится в сообщении. - В этом контексте Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза".

На эту тему
Битва за Идлиб. Мотивы Эрдогана, мечты Запада и задача для России

В Кремле добавили, что во время разговора особое внимание было уделено гуманитарным вопросам. Стороны условились о продолжении контактов.

Беседа состоялась перед переговорами Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Кремле. В начале встречи с турецким лидером президент РФ заявил о необходимости лично обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы она не разрушала российско-турецкие отношения.

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных и заявил, что сирийская армия не знала о месте их нахождения. Кроме того, по его словам, "за это время пострадали и сирийские военнослужащие, у сирийской армии серьезные потери". Президенты договорились начать переговоры с глазу на глаз, а потом, при необходимости, подключить к ним делегации двух стран.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияМишель, ШарльПроблема нелегальной миграции в ЕвропеСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Президент Чехии заявил, что вероятно приедет в Москву на 75-летие Победы
Как добавил Милош Земан, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС