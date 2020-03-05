{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Госдепе довольны последним раундом переговоров с Россией по стратегической стабильности

Новых объявлений о конкретных планах или логистике пока нет

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Американская администрация удовлетворена итогами недавнего раунда диалога России и США по стратегической стабильности, но дата новых двусторонних переговоров по ядерному разоружению пока не намечена. Об этом сообщил, отвечая в четверг на вопрос корр. ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"У меня в настоящее время нет никаких новых объявлений о конкретных планах или логистике. Скажу, что мы были очень довольны провести недавний диалог по стратегической стабильности с россиянами, состоявшийся в январе в Женеве при участии заместителя министра иностранных дел [РФ Сергея] Рябкова и его команды, а также меня и нашей команды. Эти переговоры прошли достаточно хорошо", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Реклама на ТАСС
Помпео считает политической вендеттой решение провести расследование по Афганистану
Госсекретарь США подверг резкой критике решение Международного уголовного суда расследовать возможные преступления и назвал его предательским и беззаконным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС