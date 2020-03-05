В Госдепе довольны последним раундом переговоров с Россией по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Американская администрация удовлетворена итогами недавнего раунда диалога России и США по стратегической стабильности, но дата новых двусторонних переговоров по ядерному разоружению пока не намечена. Об этом сообщил, отвечая в четверг на вопрос корр. ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"У меня в настоящее время нет никаких новых объявлений о конкретных планах или логистике. Скажу, что мы были очень довольны провести недавний диалог по стратегической стабильности с россиянами, состоявшийся в январе в Женеве при участии заместителя министра иностранных дел [РФ Сергея] Рябкова и его команды, а также меня и нашей команды. Эти переговоры прошли достаточно хорошо", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.