Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть отставку генпрокурора Украины

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в четверг вечером был вызван на внеочередное заседание Верховной рады, на котором, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о его отставке. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генпрокурор не показал результатов работы на своем посту и должен его покинуть.

"Я действительно считаю, что Руслан - хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат", - отметил Зеленский, добавив, что, если "нет результатов, [Рябошапка] не должен занимать место".

Сам Руслан Рябошапка, выступая в Раде перед голосованием, заявил, что был "независимым прокурором, а ведомство под его руководством пережило массовое очищение". "Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым. Независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернуться", - сказал он.

Генпрокурор после своего выступления вышел из зала заседаний, не став отвечать на вопросы депутатов, что предусмотрено процедурой рассмотрения вопроса о его отставке. Он не вернулся в зал заседаний и после того, как его окликнул спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Мнения депутатов

3 марта в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициатор проекта постановления о недоверии Рябошапке, депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, выступая с трибуны парламента, назвал генерального прокурора "пустым местом". Депутат обвинил генпрокурора в том, что виновные в коррупции остаются на свободе.

"Никто не только не сидит, но и не ходит на допросы", - сказал Бужанский, добавив, что Рябошапка покрывает преступников. "Почему Свинарчук (бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский - прим. ТАСС) смотрит футбол не из-за решетки? Потому что его покрывает генпрокурор?" - спросил депутат. "У нас нет генерального прокурора Украины. У нас есть генеральный прокурор [Петра] Порошенко", - добавил Бужанский.

"Уже наступила весна, а где посадки?" - напомнил Бужанский заявления президента Владимира Зеленского о том, что "придет весна, будут посадки". По словам депутата, вся страна ждала этого. "Ждали не только избиратели Зеленского, этого ждали все, кто не воспринимает пять лет мародерства и спекуляции на крови. Крали деньги, крали жизни. Кто-то должен за это ответить", - сказал Бужанский.

В свою очередь депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что власть боится лидера оппозиции Петра Порошенко, поэтому пытается его устранить через политически мотивированные уголовные расследования.