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Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть отставку генпрокурора Украины

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Руслан Рябошапка не показал результатов работы на своем посту

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в четверг вечером был вызван на внеочередное заседание Верховной рады, на котором, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о его отставке. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генпрокурор не показал результатов работы на своем посту и должен его покинуть.

"Я действительно считаю, что Руслан - хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат", - отметил Зеленский, добавив, что, если "нет результатов, [Рябошапка] не должен занимать место".

Сам Руслан Рябошапка, выступая в Раде перед голосованием, заявил, что был "независимым прокурором, а ведомство под его руководством пережило массовое очищение". "Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым. Независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернуться", - сказал он.

Генпрокурор после своего выступления вышел из зала заседаний, не став отвечать на вопросы депутатов, что предусмотрено процедурой рассмотрения вопроса о его отставке. Он не вернулся в зал заседаний и после того, как его окликнул спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Мнения депутатов

3 марта в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициатор проекта постановления о недоверии Рябошапке, депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, выступая с трибуны парламента, назвал генерального прокурора "пустым местом". Депутат обвинил генпрокурора в том, что виновные в коррупции остаются на свободе.

"Никто не только не сидит, но и не ходит на допросы", - сказал Бужанский, добавив, что Рябошапка покрывает преступников. "Почему Свинарчук (бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский - прим. ТАСС) смотрит футбол не из-за решетки? Потому что его покрывает генпрокурор?" - спросил депутат. "У нас нет генерального прокурора Украины. У нас есть генеральный прокурор [Петра] Порошенко", - добавил Бужанский.

"Уже наступила весна, а где посадки?" - напомнил Бужанский заявления президента Владимира Зеленского о том, что "придет весна, будут посадки". По словам депутата, вся страна ждала этого. "Ждали не только избиратели Зеленского, этого ждали все, кто не воспринимает пять лет мародерства и спекуляции на крови. Крали деньги, крали жизни. Кто-то должен за это ответить", - сказал Бужанский.

В свою очередь депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что власть боится лидера оппозиции Петра Порошенко, поэтому пытается его устранить через политически мотивированные уголовные расследования.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир АлександровичРазумков, Дмитрий АлександровичРябошапка, Руслан Георгиевич
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