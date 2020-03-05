Секретарь СНБО Украины обсудил реинтеграцию Донбасса с новым министром обороны

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел совещание с новым министром обороны страны Андреем Тараном и выделил в качестве ключевой задачи ведомств реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщила в четверг пресс-службе СНБО Украины.

"Среди ключевых задач вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий, наработки действенного закона о территориальной обороне, обеспечения военных на передовой современными видами вооружения и техники, выполнения государственного оборонного заказа", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

В совещании также приняли участие назначенные 4 марта вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, министр по делам ветеранов Украины Сергей Бессараб.

На встречу также были приглашены начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, первый заместитель Секретаря СНБО Украины Михаил Коваль и заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.