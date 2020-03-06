Глава МИД Украины допустил переговоры с РФ об авиасообщении и возвращении послов

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Взаимное возвращение послов между Украиной и Россией, а также восстановление авиасообщения между государствами могут быть предметом переговоров. Об этом заявил назначенный 4 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, стране необходимы две стратегии - деоккупации Донбасса и Крыма. Есть еще одна стратегия, которая фундаментальна для первых двух, - это привлечение инвестиций и возрождение украинской промышленности. <...> Конечная цель одна - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров", - отметил Кулеба, отвечая в эфире телеканала "1+1" на вопрос о возможности возвращения послов и возобновления авиасообщения с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами. После этого на тот момент министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что Украина пока не намерена возвращать своего посла в Россию, хотя посольства и консульские службы в двух странах продолжают работу. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны проявить инициативу для налаживания диалога с Россией, в том числе для того, чтобы провести обмен послами между двумя странами. Украина отозвала посла в РФ для консультаций в 2014 году, он так и не вернулся с российскую столицу. Россия отозвала посла на Украине в 2016 году.

Прямое авиасообщение между Украиной и Россией по инициативе Киева было прекращено в октябре 2015 года.