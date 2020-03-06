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Эрдоган заявил, что развертывание ЗРС С-400 начнется в апреле

Президент Турции отметил, что зенитные ракетные системы "уже принадлежат нам"

ТАСС, 6 марта. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что развертывание зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнется в апреле.

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Об этом он рассказал в ходе общения с турецкими журналистами по возвращении из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Они [ЗРС С-400] уже принадлежат нам. В апреле начнется их развертывание", - приводит в пятницу слова турецкого лидера газета Yeni Safak.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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