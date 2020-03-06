Эрдоган заявил, что развертывание ЗРС С-400 начнется в апреле

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Об этом он рассказал в ходе общения с турецкими журналистами по возвращении из Москвы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Они [ЗРС С-400] уже принадлежат нам. В апреле начнется их развертывание", - приводит в пятницу слова турецкого лидера газета Yeni Safak.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.