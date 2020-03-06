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Боррель хотел бы в ближайшее время посетить Россию

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что перед поездкой в РФ хотел бы совершить визит на Украину, включая в Донбасс

ЗАГРЕБ, 6 марта. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель хотел бы в ближайшее время посетить Россию для обсуждения двусторонних отношений. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Загребе.

"Мы должны изучить сферы общих интересов, и с этой целью, в рамках этих принципов (стратегии ЕС по РФ) я совершу визит в Россию как можно скорее", - сказал он.

Боррель заявил, что перед поездкой в РФ хотел бы совершить визит на Украину, включая в Донбасс. "Сначала я должен поехать на Украину. Я думаю, что буду в Донбассе в следующий понедельник или через понедельник", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияБоррель, Жозеп
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