Медведчук считает, что Рябошапка развалил систему прокуратуры на Украине

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что Руслан Рябошапка заслуженно отправлен в отставку за развал системы прокуратуры. Об этом он сказал в пятницу журналистам.

"Отставку Рябошапки наша фракция ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - прим. ТАСС) поддержала и подписями (как инициативу рассмотрения этого вопроса - прим. ТАСС), и голосованием, потому что этот человек развалил систему прокуратуры", - отметил Медведчук.

По его мнению, "так называемая реформа имени Рябошапки, навязанная господином Соросом и другими международными так называемыми защитными организациями, привела к тому, что тысячи и тысячи профессионалов оказались на улице". Медведчук подчеркнул, что необходимо бороться и с коррупцией, и со служебными злоупотреблениями, но нельзя уничтожать ту систему, которая работала. Политик убежден, что новый руководитель, если он будет иметь политическую волю, должен восстановить авторитет прокуратуры и ее кадровый профессиональный потенциал.

Медведчук, комментируя фразу генпрокурора: "Я ухожу, чтобы вернуться", после которой тот покинул трибуну Рады и фактически сбежал, не ответив на вопросы депутатов, напомнил, что такое заявление в свое время сделал Виктор Ющенко.

"Если вы помните, такую фразу с этой трибуны когда-то бросил господин Ющенко, когда его лишили должности премьер-министра Украины. И он сказал о том, что вернется. Он действительно вернулся президентом в 2005 году. И я хочу подчеркнуть, что это возвращение было крайне негативным, отрицательным для Украины. Потому что это был период уничтожения Украины как суверенного, независимого государства, как экономически развивающегося государства",  сказал Медвечук. Политик напомнил, что в 2004 году рост экономики был 12,4%, а когда пришел Ющенко, темпы роста сократились в пять раз. "Так вот этот господин по фамилии Ющенко, который вернулся, он начал уничтожать нашу страну. Не дай Бог, если господин Рябошапка еще когда-то вернется во власть и последует примеру господина Ющенко",  отметил Медведчук.

5 марта Рада выразила недоверие Рябошапке, что автоматически влечет за собой его отставку с поста генпрокурора. Нового генерального прокурора парламент планирует назначить на следующей неделе.