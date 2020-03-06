Медведчук считает, что Рябошапка развалил систему прокуратуры на Украине

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что Руслан Рябошапка заслуженно отправлен в отставку за развал системы прокуратуры. Об этом он сказал в пятницу журналистам.
"Отставку Рябошапки наша фракция ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - прим. ТАСС) поддержала и подписями (как инициативу рассмотрения этого вопроса - прим. ТАСС), и голосованием, потому что этот человек развалил систему прокуратуры", - отметил Медведчук.
По его мнению, "так называемая реформа имени Рябошапки, навязанная господином Соросом и другими международными так называемыми защитными организациями, привела к тому, что тысячи и тысячи профессионалов оказались на улице". Медведчук подчеркнул, что необходимо бороться и с коррупцией, и со служебными злоупотреблениями, но нельзя уничтожать ту систему, которая работала. Политик убежден, что новый руководитель, если он будет иметь политическую волю, должен восстановить авторитет прокуратуры и ее кадровый профессиональный потенциал.
Медведчук, комментируя фразу генпрокурора: "Я ухожу, чтобы вернуться", после которой тот покинул трибуну Рады и фактически сбежал, не ответив на вопросы депутатов, напомнил, что такое заявление в свое время сделал Виктор Ющенко.
"Если вы помните, такую фразу с этой трибуны когда-то бросил господин Ющенко, когда его лишили должности премьер-министра Украины. И он сказал о том, что вернется. Он действительно вернулся президентом в 2005 году. И я хочу подчеркнуть, что это возвращение было крайне негативным, отрицательным для Украины. Потому что это был период уничтожения Украины как суверенного, независимого государства, как экономически развивающегося государства", сказал Медвечук. Политик напомнил, что в 2004 году рост экономики был 12,4%, а когда пришел Ющенко, темпы роста сократились в пять раз. "Так вот этот господин по фамилии Ющенко, который вернулся, он начал уничтожать нашу страну. Не дай Бог, если господин Рябошапка еще когда-то вернется во власть и последует примеру господина Ющенко", отметил Медведчук.
5 марта Рада выразила недоверие Рябошапке, что автоматически влечет за собой его отставку с поста генпрокурора. Нового генерального прокурора парламент планирует назначить на следующей неделе.