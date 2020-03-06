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Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна отказалась взять самоотвод

Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного суда в 2008 году

ЕРЕВАН, 6 марта. /ТАСС/. Судья суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян, которая рассматривает дело бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного суда в 2008 году, в пятницу в ходе заседания отклонила ходатайство защиты экс - главы государства и отказалась взять самоотвод. Заседание суда транслировали местные новостные порталы.

"Суд рассмотрел ходатайство о самоотводе судьи и принял решение отклонить его", - зачитала решение Данибекян.

Ранее адвокаты Кочаряна представили ходатайство о самоотводе судьи, отметив, что "есть веские причины сомневаться в ее объективности".

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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