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Заседание глав МИД стран НАТО пройдет 2-3 апреля в Брюсселе

Встречи пройдут под председательством Йенса Столтенберга

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Двухдневное заседание министров иностранных дел стран - членов НАТО пройдет 2-3 апреля в Брюсселе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел пройдет в штаб-квартире НАТО 2-3 апреля 2020 года, - говорится в заявлении пресс-службы. - Встречи будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга".

Программа предстоящего заседания будет обнародована позже, отметили в пресс-службе альянса.

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