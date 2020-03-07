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СМИ: Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

По данным телеканала NTV, это связано с угрозой их безопасности
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© AP Photo/Michael Varaklas

АНКАРА, 7 марта. /ТАСС/. Береговая охрана Турции запретила беженцам осуществлять переправу в страны Европейского союза через Эгейское море в связи с угрозой их безопасности. От этом сообщает в субботу телеканал NTV.

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"В связи с распоряжением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана беженцам запрещено осуществлять переправы через Эгейское море, поскольку данный маршрут представляет угрозу для их безопасности", - приводит телеканал заявление береговой охраны.

Накануне турецкий лидер провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых Эрдоган сообщил о "необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам", поскольку оно "не выполняется".

Кроме того, ожидается, что 9 марта президент Турции отправится в Брюссель на фоне кризисной ситуации вокруг сирийских беженцев.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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