В Малайзии урегулировали вопрос компенсации родственникам пассажиров рейса МН370

СИНГАПУР, 7 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта Малайзии окончательно урегулировало вопрос выплат родственникам пассажиров и членов экипажа Boeing 777-200, выполнявшего рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщил в субботу генеральный директор ведомства Ишам Ишак на церемонии, посвященной шестой годовщине исчезновения самолета компании Malaysia Airlines.

"Мы подготовили доклад, который на будущей неделе будет представлен для утверждения новому премьер-министру Мухиддину Яссину", - приводит его слова газета New Straits Times. Чиновник уточнил, что "там также прописан вопрос о выплате компенсаций, размер которых был урегулирован с адвокатами родственников погибших".

Вместе с тем он не назвал, о какой сумме идет речь. Ранее отдельные группы родственников обращались с заявлениями на суммы от $100 тыс. до нескольких миллионов долларов. Однако ни один иск не был принят в производство.