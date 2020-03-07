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Кризис на Украине

МИД ЛНР: выполнение пунктов "Минска" до конца года зависит исключительно от Украины

"Ультиматум" Зеленского в интервью The Guardian вызывает недоумение, заявил глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего

ЛУГАНСК, 7 марта. /ТАСС/. Глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего высказал недоумение в связи с намерением президента Украины Владимира Зеленского вносить изменения в минские соглашения, если до конца года в процессе мирного урегулирования не произойдут положительные сдвиги.

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"Ультиматум" Зеленского в интервью британской газете The Guardian не может вызывать ничего, кроме недоумения. По сей день от представителей Украины на минских переговорах мы слышим только о намерениях выполнять "Минск", не подкрепленных ни одним реальным шагом в направлении политического урегулирования конфликта", - говорится в его заявлении, которое в субботу публикует агентство Луганскинформцентр.

Дейнего подчеркнул, что, если Украина "в ближайший год готова отказаться от практики затягивания и увиливания, прекратит попытки представить посредника стороной конфликта и перейдет к прямому диалогу в Минске с представителями ЛНР и ДНР, прежде всего, по вопросам предоставления на постоянной основе реального, закрепленного в Конституции особого статуса Донбасса", - тогда появится шанс на урегулирование конфликта Донбасса с Киевом в рамках минских переговоров.

"Если нет - Донбассу останется только одно: вздохнуть с облегчением, - заключил он. - Республики Донбасса давно подтвердили свою государственность реальными делами, и без притязаний Украины успешно будут двигаться дальше по пути государственного строительства и полной интеграции с Русским миром".

Ранее Зеленский в интервью британской газете The Guardian заявил, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из переговоров, если за этот срок "нормандский формат" не принесет результатов. По его словам, формат минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе нужно будет изменить и "выбрать иную стратегию", если до декабря 2020 года в этом процессе не произойдут подвижки.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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