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Канада выделит $1,5 млн на поддержку украинской полиции

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что данные средства выделяются в рамках проводимых на Украине реформ

ОТТАВА, 8 марта. /ТАСС/. Правительство Канады выделит свыше 2 млн канадских долларов (более $1,5 млн) на поддержку полиции Украины. Об этом в субботу говорится в заявлении канадского МИД по итогам поездки на Украину главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Министр [Шампань] сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины", - отметили в МИД. В ведомстве указали, что данные средства выделяются в рамках проводимых на Украине реформ, в осуществлении которых ей активно помогает Канада.

В 2015 Оттава направила на Украину группу канадских полицейских, в задачу которых входит обучение украинских сил правопорядка. Ранее Канада уже анонсировала направление 8,1 млн канадских долларов ($6,1 млн) на обучение украинских полицейских, а также обеспечение их необходимым снаряжением.

Теги
УкраинаКанада
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