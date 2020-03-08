Трамп продолжит публичные выступления, несмотря на случаи коронавируса в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу вечером, что продолжит публичные выступления, несмотря на случаи коронавируса в американской столице и в штате Мэриленд. Трамп проводит встречу со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Журналисты просили прокомментировать информацию о заразившемся участнике конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в период с 26 по 29 февраля в Мэриленде. На форуме 29 февраля выступал сам Трамп. "Я не обеспокоен (присутствием на той конференции - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-пул Белого дома ответ американского лидера. По словам Трампа, выступления в рамках предвыборной кампании продолжатся.

Как отметили организаторы конференции, заболевший не имел доступа к президенту. В то же время мэр столицы США Мюриэл Боузер сообщила в субботу вечером, что в Вашингтоне, предположительно, выявлен первый случай коронавируса.