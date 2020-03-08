{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Трамп продолжит публичные выступления, несмотря на случаи коронавируса в Вашингтоне

Заболевший участник конференции консервативных кругов Республиканской партии США не контактировал с президентом

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу вечером, что продолжит публичные выступления, несмотря на случаи коронавируса в американской столице и в штате Мэриленд. Трамп проводит встречу со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Журналисты просили прокомментировать информацию о заразившемся участнике конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в период с 26 по 29 февраля в Мэриленде. На форуме 29 февраля выступал сам Трамп. "Я не обеспокоен (присутствием на той конференции - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-пул Белого дома ответ американского лидера. По словам Трампа, выступления в рамках предвыборной кампании продолжатся.

Как отметили организаторы конференции, заболевший не имел доступа к президенту. В то же время мэр столицы США Мюриэл Боузер сообщила в субботу вечером, что в Вашингтоне, предположительно, выявлен первый случай коронавируса.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Об этом свидетельствует новый документ, обнародованный в субботу платформой для независимых журналистов Bonanza Media
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС