Главой следственной группы по делу MH17 от Украины избрали замгенпрокурора страны

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу, которая занимается уголовным расследованием крушения MH17 на Украине. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

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"Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений, - говорится в сообщении офиса в Facebook. - Такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые".

Ранее 8 марта члены Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения Boeing на Украине продлили соглашение о сотрудничестве. В Амстердаме также был согласован и утвержден обновленный список ее членов. От офиса генерального прокурора Украины в нее вошли четыре представителя.

В воскресенье группа провела первое заседание в обновленном составе. "Представители ССГ договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса", - сообщили в офисе украинского генпрокурора.