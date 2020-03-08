{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Главой следственной группы по делу MH17 от Украины избрали замгенпрокурора страны

Ранее члены Совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing на Украине продлили соглашение о сотрудничестве

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу, которая занимается уголовным расследованием крушения MH17 на Украине. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений, - говорится в сообщении офиса в Facebook. - Такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые".

Ранее 8 марта члены Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения Boeing на Украине продлили соглашение о сотрудничестве. В Амстердаме также был согласован и утвержден обновленный список ее членов. От офиса генерального прокурора Украины в нее вошли четыре представителя.

В воскресенье группа провела первое заседание в обновленном составе. "Представители ССГ договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса", - сообщили в офисе украинского генпрокурора.

Теги
УкраинаРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17
Госсекретарь США назвал этот судебный процесс "критическим моментом в поисках справедливости" для семей и друзей погибших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС