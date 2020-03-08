Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17

ГААГА, 8 марта. /ТАСС/. Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура Нидерландов.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Продление соглашения подчеркивает, что расследование крушение рейса MH17 продолжится полным ходом параллельно с началом рассмотрения уголовного дела в отношении четверых подозреваемых", - говорится в пресс-релизе инстанции.

"Расследование крушения MH17 является долгосрочной задачей, - подчеркнула руководитель группы по расследованию крушения в голландской прокуратуре Дигна ван Бутзелар. - Тот факт, что в Нидерландах завтра начинается рассмотрение дела в отношении четверых подозреваемых, не означает, что расследование завершено".

Она добавила, что прокуратура готова к началу рассмотрения дела и заявила, что процесс "является важным шагом на пути к поиску правды и привлечению виновных к ответственности".

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.