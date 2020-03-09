Казахстан намерен развивать союзнические отношения с Россией

НУР-СУЛТАН, 9 марта. /ТАСС/. Казахстан планирует развивать союзнические отношения с Россией и стратегическое партнерство с Китаем. Об этом говорится в концепции внешней политики республики на 2020-2030 годы, утвержденной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

"Приоритеты в области региональной и многосторонней дипломатии: дальнейшее развитие союзнических отношений с Российской Федерацией; всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой; расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, стратегических взаимоотношений с государствами Центральной Азии; расширенного партнерства и сотрудничества с Европейским союзом и государствами - членами ЕС", - говорится в документе, текст которого опубликовала в понедельник пресс-служба главы государства.

Кроме того, предполагается продолжение тесного взаимодействия с государствами - участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в установленных Договором о ЕАЭС сферах, а также оптимизация подходов к ведению переговорного процесса в рамках ЕАЭС в целях полноценного учета долгосрочных национальных интересов Казахстана.

Республика также намерена развивать двустороннее и многостороннее взаимодействие с государствами - участниками СНГ в целях укрепления многостороннего диалога в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.