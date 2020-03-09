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СМИ: два военнослужащих США погибли при выполнении задания в Ираке

Они сопровождали иракских солдат при совместной операции по уничтожению боевика, принадлежавшего к террористической группировке "Исламское государство"

ТАСС, 9 марта. Два американских военнослужащих погибли в ходе выполнения задания на территории Ирака. Об этом в понедельник сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление представителя Центрального командования Вооруженных сил США.

По поступившей информации, "два военнослужащих США были убиты минувшей ночью в ходе выполнения задания на севере центрального региона Ирака". Отмечается, что "американские военные сопровождали иракских солдат при совместной операции по уничтожению боевика, принадлежавшего к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

Также указывается, что во время выполнения задания было убито и несколько иракских военных.

Подробности спецоперации в центральной части Ирака не приводятся.

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