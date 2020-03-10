Конгресс США принял законопроект о кредитах бывшим союзникам СССР, вступившим в НАТО

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в понедельник законопроект о кредитовании европейских государств, которые присоединились к НАТО после 1 марта 1999 года, а в прошлом были союзниками СССР.

"Закон о безопасности в Восточной Европе" позволяет госсекретарю США выдавать прямые кредиты в рамках закона о контроле экспорта вооружений. Кроме того, Госдепартамент может взимать комиссию по таким займам.

В документе утверждается, что "оказание союзникам по НАТО помощи в приобретении и развертывании современной, совместимой [с вооружениями] НАТО военной техники и сокращение их зависимости от российских или советских вооружений" соответствует интересам национальной безопасности США.

Для получения средств страна должна "демонстрировать заметный прогресс" в выполнении своих обязательств по военным расходам: в соответствии с решением, принятым на саммите альянса в Уэльсе в 2014 году, их необходимо довести до 2% ВВП. Помимо этого, местные власти должны соблюдать конституцию своей страны и "придерживаться демократических ценностей, таких как свобода религии, свобода слова, свобода печати, верховенство права и права религиозных меньшинств".

Предоставленный кредит "погашается не более чем через 12 лет, но может включать льготный период до одного года для погашения основной суммы".

После распада СССР Североатлантический альянс стал создавать различные механизмы консультаций с бывшими странами Варшавского договора и проводить политику "открытых дверей". В 1999 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, а в 2017 году - Черногория.