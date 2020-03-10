Япония окажет Сирии помощь в размере $4,7 млн в связи с ситуацией в Идлибе

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Правительство Японии предоставит Сирии гуманитарную помощь на сумму $4,75 млн в связи с ситуацией на северо-западе страны, где расположена провинция Идлиб. Об этом сообщило во вторник японское министерство иностранных дел.

По его информации, помощь включает в себя продукты питания, одеяла, палатки, а также финансовые средства для обеспечения защиты уязвимых групп населения. Она будет предоставлена через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирную продовольственную программу. Согласно оценкам японского правительства, помощь охватит более 100 тыс. человек.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.