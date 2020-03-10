Нидерланды принесли извинения Индонезии за насилие времен войны 1945-1949 годов

ТАСС, 10 марта. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер принес извинения индонезийскому народу за "чрезмерное насилие", примененное к нему нидерландскими военными во время Войны за независимость Индонезии (1945-1949 годы). Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Прошлое нельзя стереть, каждое поколение должно его признать. Следуя заявлениям моего правительства, я хотел бы выразить сожаление и принести извинения за чрезмерное насилие, примененное нидерландской стороной в то время," - сказал Виллем-Александер во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Джакарте. Королевская чета находится там с государственным визитом до 13 марта.

Как отмечает Reuters, это заявление стало первым извинением нидерландской монархии за события середины ХХ века. В 2013 году правительство Нидерландов принесло извинения за массовые убийства во время войны за независимость. Оно также пообещало выплатить компенсации вдовам убитых.

После окончания японской оккупации в 1945 году Индонезия объявила о независимости, с чем не согласилась ее колониальная метрополия - Нидерланды. Последовала война, которая завершилась в 1949 году признанием Амстердамом суверенитета Индонезии.