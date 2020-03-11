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Выборы президента США - 2020

Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в штатах Миссури и Миссисипи

Президент США в Twitter поблагодарил жителей этих штатов
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо одержал победу на проходящих во вторник первичных выборах (праймериз) в штатах Миссури и Миссисипи. Об этом сообщила в Twitter избирательная кампания главы государства.

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Сам американский лидер отреагировал на сообщения о своей победе на странице в Twitter, поблагодарив жителей этих штатов.

В ситуации с республиканцами нет никакой интриги: реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов - Гавайи - собрания партийных активистов (кокусов) республиканцев в этот день было решено не проводить, так что для этой партии голосование проходит лишь в пяти штатах (Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане), где на кону мандаты 242 делегатов.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На данный момент Трамп заручился поддержкой более 830 делегатов.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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