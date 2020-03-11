NYT: Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Корпорация Microsoft во вторник обезвредила сегменты одной из крупнейших в мире сетей киберпреступников под названием Necurs. С таким утверждением выступила во вторник газета The New York Times, ссылающаяся на представителей Microsoft.

По версии этих источников, Necurs заразила вредоносными программами около 9 млн компьютеров по всему миру с целью поставить их под контроль и использовать для рассылки спама и шантажа владельцев компьютерного оборудования. Операцию против киберпреступников проводили специалисты отдела борьбы с цифровыми преступлениями Microsoft, которые разместились в штаб-квартире корпорации в Редмонде (штат Вашингтон). Помещения пустовали, так как Microsoft рекомендовала остальным своим сотрудникам работать дистанционно из дома.

Согласно публикации, Microsoft готовила эту операцию восемь лет и координировала ее с коллегами из 35 стран, убедив их, что Necurs совершает преступления в их сегменте интернета. Газета признает, что данная хакерская сеть не пользуется поддержкой на уровне государства. При этом издание отмечает, что преступники, предположительно, базируются в России.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов.