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СМИ: дело об убийстве бразильского депутата рассмотрят присяжные

Основными подозреваемыми по делу проходят бывшие сотрудники военной полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 марта. /ТАСС/. Суд Рио-де-Жанейро во вторник принял решение передать дело о резонансном убийстве муниципального депутата Мариэли Франку на рассмотрение коллегии присяжных. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на судебное постановление.

Основными подозреваемыми по делу проходят бывшие сотрудники военной полиции: 48-летний Ронни Лесса и 46-летний Элсиу Виейра да Кейрош. По версии следствия, Лесса произвел 13 выстрелов, ставших причиной гибели политика и ее водителя. Его сообщник Кейрош в этот момент находился за рулем автомобиля из которого велась стрельба.

"Прения между прокуратурой и стороной защиты должны решить жюри присяжных", - приводит портал цитату из документа за подписью Густаву Гомеса Калила. По мнению судьи, убийство носило заказной характер, что в соответствии с бразильским законом, является отягчающим обстоятельством. Защита подозреваемых намерена обжаловать это решение.

Подозреваемые были задержаны в марте прошлого года и с тех пор содержатся в следственных изоляторах строгого режима. Заказчики преступления не установлены до сих пор.

Франку была убита 14 марта 2018 года в центре Рио-де-Жанейро. Злоумышленники расстреляли автомобиль, в котором она возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Убийство вызвало волну протестов: на митинги, прошедшие в крупнейших городах страны Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, вышло не менее 10 тысяч человек.

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Бразилия
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