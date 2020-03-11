Байден победил однопартийцев в трех штатах, нарастив преимущество перед Сандерсом

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден на первичных выборах (праймериз) демократов во вторник одержал победу в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи, сделав заявку на победу в штате Айдахо. Его главный соперник - сенатор Берни Сандерс - с незначительным отрывом лидирует в штатах Вашингтон и Северная Дакота. Такие оценки представила газета The New York Times.

Демократическая партия США во вторник проводит первичные выборы в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон, а также собрания партийных активистов (кокусы) в штате Северная Дакота. На кону суммарно более 360 голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Исход голосования пока не решен в Айдахо, Вашингтоне и Северной Дакоте.

Как отмечает газета The New York Times, с учетом предварительных итогов Байден остается лидером по числу поддерживающих его делегатов. Он во вторник получил суммарно уже 143 голоса. Сандерса поддерживают 82 делегата.

До начала голосования во вторник Байден лидировал по числу поддерживающих его делегатов. У него было 670 голосов, у Сандерса - 574. С учетом праймериз и кокусов во вторник бывший вице-президент наращивает свое преимущество до 813 делегатов по сравнению с 656 у сенатора от штата Вермонт. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться голосами 1991 делегата.