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Кризис на Украине

В Минске начала работу контактная группа

Гуманитарная подгруппа работает в режиме видеоконференции

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины приступила в среду к работе в Минске.

В настоящее время идут заседания рабочих подгрупп - по вопросам безопасности, политическим и экономическим аспектам.

"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - сообщается в телеграм-канале МИД Донецкой народной республики.

Гуманитарная подгруппа работает в режиме видеоконференции. "В таком формате провести заседание предложил координатор группы от ОБСЕ Тони Фриш", - пояснила Луганскинформцентру представитель Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

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