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Times: Великобритания вслед за США выведет часть своих войск из Афганистана

Источник издания заявил, что вывод британских войск из страны продолжится только в том случае, если движение "Талибан" будет выполнять обязательства, предусмотренные соглашением с США

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено последовать примеру США и вывести треть своего воинского контингента из Афганистана. Об этом сообщила в среду газета The Times, ссылаясь на осведомленные источники в военных кругах.

Согласно полученной изданием информации, планируется, что к середине июля 330 из 1100 британских военнослужащих, постоянно находящихся на территории Афганистана, покинут страну. Почти все британские военные размещены в Кабуле или окрестностях столицы. При этом, как отмечает Times, небольшое количество британских спецназовцев вместе с американскими военными находятся также в других районах страны, включая южную провинцию Гильменд.

Источник издания заявил, что вывод британских войск из страны продолжится только в том случае, если движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет выполнять обязательства, предусмотренные соглашением с США.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю, а к августу - отменить американские ограничительные меры в их отношении.

Теги
АфганистанСШАВеликобритания
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