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Госдеп США выпустил доклад о правах человека в мире, повторив критику в отношении России

Среди прочего в докладе говорится и о деле журналиста Ивана Голунова

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду выпустил доклад о соблюдении прав человека в мире за 2019 год. Его содержание, в том числе в отношении России, в значительной степени повторяет документ, опубликованный годом ранее. Тогда МИД РФ отметил, что властям США не удалось избавиться от русофобских стереотипов.

В докладе утверждается, что российская политическая система является "в высокой степени централизованной и авторитарной". Кроме того Госдеп считает, что российский парламент не является независимым от исполнительной ветви власти, а в ходе выборов в Госдуму в сентябре 2016 года и выборов президента в 2018 году якобы были допущены нарушения.

Среди прочего в докладе говорится и о деле журналиста Ивана Голунова.

Украина

В докладе содержится критика в отношении властей Украины, которые, по мнению Госдепартамента, "в целом не смогли предпринять адекватных мер для привлечения к ответственности большой части должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к установлению атмосферы безнаказанности".

"Значительные проблемы в области соблюдения прав человека включали в себя: убийства и казни без суда и следствия, пытки и другие злоупотребления в отношении задержанных со стороны правоохранительных органов, тяжелые и угрожающие жизни условия содержания в тюрьмах и следственных изоляторах, произвольные задержания и аресты, серьезные проблемы с независимостью судебной ветви власти, ограничения свободы выражения мнений, свободы СМИ и интернета, в том числе насилие в отношении журналистов, цензура и блокировка интернет-сайтов, принудительная депортация беженцев, широко распространенная коррупция в органах власти, а также насилие или угроза насилия в отношении лиц с инвалидностью, этнических меньшинств, а также представителей ЛГБТ-сообщества", - говорится в документе.

Русофобские стереотипы

Как отметили в МИД РФ касательно прошлогоднего доклада, властям США не удалось избавиться от русофобских стереотипов. В Москве констатировали, что документ является очередным подтверждением того, что позиция администрации США в сфере прав человека построена на откровенном применении двойных стандартов в зависимости от того, следует ли то или иное государство стратегическим установкам Вашингтона.

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