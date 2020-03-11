Тегеран согласен передать Киеву "черные ящики" сбитого самолета

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ирана согласны передать Украине с последующей передачей во Францию бортовые самописцы украинского самолета, сбитого по ошибке иранскими военными в январе близ Тегерана. Об этом сообщил в среду на своей странице в Twitter посол Украины в Канаде, представитель в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрей Шевченко.

"Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО в Монреале [заявил, что] Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал Андрей Шевченко.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил 20 января, что власти страны передадут Украине информацию бортовых самописцев. Он отметил, что она будет прочитана в Киеве с использованием опыта Франции, Канады и США. Однако 22 января иранское агентство "Фарс", приводя высказывания министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, сообщило, что расшифровка записей пройдет в Иране.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.