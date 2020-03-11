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Дело Фирташа

Испания прекратила уголовное дело в отношении Фирташа

Барселонское следственное управление пришло к выводу, что антикоррупционная прокуратура королевства не предоставила "веских доказательств" вины украинского миллиардера

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Юстиция Испании окончательно сдала в архив уголовное дело в отношении украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом сообщила в среду германская медиакомпания Deutsche Welle со ссылкой на судебное следственное управление № 21 города Барселона.

По данным представителей следственного органа, дело в отношении Фирташа было окончательно закрыто по указанию судьи, принявшего такое решение по предложению следствия, которое приостановило дело 30 октября 2019. Прокуратура тогда обжаловала решение о приостановке расследования.

Между тем барселонское следственное управление пришло к выводу, что антикоррупционная прокуратура Испании, которая была инициатором уголовного преследования Фирташа, не предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого. Фирташа обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и в членстве в преступном сообществе.

Следственное управление Барселоны дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию запрос на его экстрадицию в Испанию и дважды получало отказ. Антикоррупционная прокуратура Испании подозревала, что украинский бизнесмен приобрел дорогую недвижимость в провинции Малага, за "деньги сомнительного происхождения". По версии прокуратуры, с помощью этой сделки бизнесмен якобы отмыл несколько миллионов евро.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В 2017 году Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу США, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорционально суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в 125 млн евро.

Летом текущего года власти Австрии разрешили экстрадировать Фирташа в США, однако процесс выдачи олигарха был отложен из-за апелляции его адвокатов. Минюст США в 2014 году заявил, что американские власти обвиняют предпринимателя в причастности к даче взяток индийским чиновникам в сумме около $18,5 млн с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некоей американской компании. По одной из версий, речь идет о компании Boeing.

Теги
ИспанияФирташ, Дмитрий ВасильевичДело Фирташа
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