СМИ: власти Шри-Ланки приостановили выдачу виз по прибытии из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Власти Шри-Ланки приняли решение о приостановке выдачи виз по прибытии иностранцам из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду сообщил новостной портал Ada Derana со ссылкой на департамент правительственной информации страны.

По его данным, решение будет действовать неопределенный срок. Власти также призвали граждан по возможности не выезжать за пределы страны. В феврале Шри-Ланка продлила до 30 апреля программу выдачи виз по прибытии для граждан 48 государств, в том числе России.

В среду власти соседней Индии отменили все туристические и ряд других виз для иностранных граждан с 13 марта до 15 апреля из-за распространения коронавируса. Власти Таиланда также приняли решение прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе для россиян.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.