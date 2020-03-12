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На Украине восстановили Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий

Ранее власти страны хотели создать единое Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

"Отменить решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - сказано в постановлении кабмина, принятом в среду.

Документом образуется два ведомства: Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В сентябре 2019 года правительство слило два ведомства в одно.

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