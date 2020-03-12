Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в освобожденном пригороде Алеппо

АЛЬ-КАСИМИЯ /Сирия/, 12 марта. /ТАСС/. Сирийские военные обнаружили в недавно освобожденном от боевиков городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и суд, где террористы приговаривали местных жителей к смертной казни даже за незначительные проступки.

Тюрьма располагалась в здании бывшей фабрики мороженого. "Это их тюрьма, несколько камер - и большие есть и маленькие. Здесь держали даже женщин и детей, всего больше 500 человек", - рассказал российским журналистам военнослужащий сирийской армии Хаджар.

Здесь повсюду разбросаны вещи заключенных и комбинезоны тех, кого планировали публично казнить. "А это ямы с канализационными стоками, туда бросали тех, кого считали особо опасными или провинившимися", - пояснил военнослужащий.

По словам местных жителей, боевики могли наказать за малейший проступок: нарушение комендантского часа, невыплату долга, появление женщины на людях с непокрытой головой и даже за неоказание уважения террористам. За этим следила так называемая шариатская полиция нравов.

"Меня посадили на полгода, - поделился военнослужащий Ахмад Мугайри, которого боевики задержали по обвинению в сотрудничестве с сирийской армией. Позже он смог бежать и присоединиться к правительственным войскам. - С какой армией я мог сотрудничать, когда вокруг уже 10 лет боевики были? Видите, сколько документов - это все личные дела людей, большинство из которых тоже ни в чем не виновны были, просто кому-то из боевиков не понравились".

Бандитский суд

Напротив тюрьмы в особняке располагался так называемый шариатский суд. Боевики бежали, бросив весь архив. По словам сирийских военных, судьи выносили решения на свое усмотрение. Нередко, говорят местные жители, бандиты задерживали ради выкупа, штрафы выносились в долларах США. На документах "суда" обнаружены печати самых разных группировок, в том числе запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры".

"Боевики арестовывали простых людей, как правило невиновных, и устраивали над ними не суд, а судилище. Говорили, что выносят приговоры по законам ислама, но к истинной вере это не имело никакого отношения. Мы изучаем документы и видим страшные вещи: людей приговаривали к смерти за незначительные проступки - таким образом они убирали неугодных. Мстили, сводили старые счеты. Боевики делали вид, что они построили государство, но на самом деле никакого законного государства здесь не было - это просто шайка бандитов, дорвавшихся до власти", - заявил боец подразделения самообороны Фейсал Абузар.

Как отмечают сирийские военные, благодаря брошенному боевиками архиву удастся найти имена местных жителей, которые пропали без вести. Также он поможет в расследовании преступлений и установления личности боевиков.