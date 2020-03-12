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Глава МИД Польши рассказал, из чего будет состоять база США в стране

По словам Яцека Чапутовича, появится несколько американских военных объектов в разных частях страны, а не одна так называемая база "Форт Трамп"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что на территории Польши появятся несколько американских военных объектов в разных частях страны, а не одна так называемая база "Форт Трамп". Об этом он сообщил в опубликованном в четверг интервью РБК.

"Не будет одной базы, будет несколько объектов в разных частях Польши. Это связано с планами НАТО по повышению боеготовности. Будет примерно шесть-семь точек, то есть летчики в одном месте, командование - в другом, танковые войска - в третьем и так далее".

По словам дипломата, для этих целей необходимо будет провести модернизацию некоторых военных объектов.

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в сентябре подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Документом предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. и их размещение в шести военных объектах по стране.

На данный момент в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.

Теги
СШАПольшаДуда, АнджейТрамп, ДональдЧапутович, Яцек
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