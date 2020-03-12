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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Трамп доволен тем, что "спор" РФ и Саудовской Аравии привел к снижению цен на топливо

Президент США заявил, что цены на нефть сейчас на таком уровне, о котором он мог бы только мечтать

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп удовлетворен тем, что разногласия между Россией и Саудовской Аравией по поводу объемов добычи нефти привели к снижению цен на топливо на мировом рынке. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.

Главу администрации США попросили прокомментировать состоявшийся у него в понедельник телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Я его спросил, что происходит. У них спор с Россией. Из-за этого цены на нефть снизились", - ответил Трамп.

"Могу вам сказать, что цены на нефть сейчас на таком уровне, о котором я бы только хотел мечтать. Цены на бензин сильно опускаются. А снижение цен на бензин - это как сокращение налогов. Откровенно говоря, это все равно что крупное сокращение налогов для потребителей. Так что кое-что в этом мне нравится", - подчеркнул хозяин Белого дома.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Теги
РоссияСаудовская АравияТрамп, ДональдСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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