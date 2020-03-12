Трамп повторно предложил Ирану помощь для пресечения распространения нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп повторно предложил Тегерану помощь в целях пресечения распространения коронавируса нового типа.

"Мы предложили Ирану содействие. У Ирана огромная проблема. Мы предложили Ирану содействие. Если они захотят, то мы им поможем. Мы будем рады помочь им", - сказал американский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.

В начале марта Трамп уже заявлял о готовности Вашингтона помочь Тегерану в ситуации, вызванной вспышкой нового коронавируса. Кроме того, аналогичные высказывания звучали из уст госсекретаря США Майкла Помпео. Власти Ирана не приняли инициативу США. "Соединенные Штаты надели маску сострадания, заявив, что они якобы хотят помочь народу Ирана. Если вы говорите правду, то снимите санкции хотя бы с лекарств. Это будет первым шагом", - отметил 4 марта президент Ирана Хасан Роухани.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 10 тыс. 75 человек, зарегистрированы по меньшей мере 429 летальных исходов.

Газета "Вашингтон пост" в четверг разместила в своей электронной версии материал, в котором утверждается, что власти Ирана, скорее всего, скрывают истинные масштабы проблемы. К статье прилагаются спутниковые фотографии самого крупного кладбища города Кум, на которых, по свидетельству газеты, изображены спешно выкопанные в последние недели траншеи для массовых захоронений жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 28 случаев заражения.