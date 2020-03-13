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Кризис на Украине

Обвинения в адрес России не помогли участникам презентации в Киеве избежать драки

Инцидент произошел во время презентации "Национальной платформы примирения и единства в Донбассе"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Презентация "Национальной платформы примирения и единства в Донбассе", которую пытались провести в четверг в Киеве, была сорвана, даже несмотря на выдвигавшиеся ее участниками обвинения в адрес России. На это в пятницу обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметившая на своей странице в Facebook, что разногласия оказались сильнее и не дали участникам возможности избежать столкновения.

"Обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала - взаимных оскорблений и драки", - заявила Захарова. Она упомянула, что презентация закончилась нападением на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, которого толкнули в спину и сбили с ног. При этом полиция в очередной раз показала "абсолютную никчемность".

В четверг националисты в Киеве сорвали проведение презентации "Национальной платформы примирения и единства", через полчаса после начала мероприятия представители националистических организаций в грубой форме прервали выступления организаторов.

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук осудил срыв презентации и призвал правоохранительные органы наказать виновных. Украинская полиция начала расследование и уже задержала 15 националистов, сорвавших презентацию.

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