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Распространение коронавируса нового типа

Трамп и Варадкар не пожали друг другу руки из-за вспышки коронавируса

Президент США при этом отметил, что "никогда не был большим любителем рукопожатий"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в четверг при встрече в Белом доме воздержались от приветственного рукопожатия. Причина - меры предосторожности в связи с распространением в мире нового коронавируса.

"Сегодня мы не стали пожимать друг другу руки", - рассказал Трамп журналистам во время встречи с Варадкаром. По словам американского лидера, вместо рукопожатия он и ирландский премьер в качестве приветствия одновременно сложили свои ладони вместе.

"Знаете, я недавно вернулся из Индии, там я не пожимал никому руку", - поделился Трамп, отметив, что тогда "это было легко", потому что в Индии здороваться принято иначе. "Сейчас же [на встрече с Варадкаром] мы смотрели друг на друга, было много прессы, они тоже на нас смотрели. Мы сказали: "Нам нужно пожать друг друг руки?" <...> Это очень странное чувство", - продолжил Трамп. "Такое ощущение, что ты проявляешь грубость, но мы просто не можем позволить себе рассуждать подобным образом в ближайшие несколько недель", - поддержал Трампа Варадкар.

Глава вашингтонской администрации при этом добавил, что никогда не был большим любителем рукопожатий. "Однако, когда вы становитесь политиком, рукопожатие - это норма", - констатировал президент США.

Эксперты в своих рекомендациях относительно того, как не заболеть в условиях, когда во всем мире с каждым днем увеличивается число заразившихся коронавирусом, помимо прочего, рекомендуют на время отказаться от рукопожатий. Этот совет входит и в список мер предосторожности, подготовленный ранее американской командой специалистов по борьбе с распространением коронавируса, которую возглавляет вице-президент США Майкл Пенс. Он, правда, ранее заявлял, что продолжит пожимать людям руки и ожидает, что также будет поступать и глава Белого дома. "Как президент уже говорил, в нашей профессии мы пожимаем руки тем, кто хочет пожать нам руку. <...> И я ожидаю, что президент продолжит это делать. И я продолжу это делать", - сказал журналистам вице-президент.

Теги
СШАИрландияТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Варадкар, ЛеоРаспространение коронавируса нового типа
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